За сутки боев на Курском направлении противник потерял более 150 боевиков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Также бойцы ВС РФ уничтожили вражескую боевую машину пехоты и пять автомобилей. Кроме того, поражена станция радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что в минувшие сутки оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения и резервам одиннадцати украинских бригад в районах населенных пунктов Андреевка, Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень в Сумской области.

Всего за время боев на Курском направлении киевский режим потерял более 29250 боевиков.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.