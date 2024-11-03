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ВСУ потеряли более 150 боевиков за сутки на Курском направлении

Также ВС РФ уничтожили вражескую боевую машину пехоты, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. 
2024-11-03 13:34:49
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

За сутки боев на Курском направлении противник потерял более 150 боевиков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Также бойцы ВС РФ уничтожили вражескую боевую машину пехоты и пять автомобилей. Кроме того, поражена станция радиоэлектронной борьбы. 

Отмечается, что в минувшие сутки оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения и резервам одиннадцати украинских бригад в районах населенных пунктов Андреевка, Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень в Сумской области.

Всего за время боев на Курском направлении киевский режим потерял более 29250 боевиков.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #спецоперация #МО РФ #Потери #Курское направление
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