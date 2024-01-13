МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ сообщило об ударе по объектам ВПК Украины, где производят снаряды и дроны

На военно-промышленном комплексе производились БПЛА, пороха и снаряды 155, 152, 125 мм.
2024-01-13 13:25:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие нанесли групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, на котором производились снаряды 155 мм, или, как их еще называют, «натовского» калибра, 152 и 125 мм, а также пороха и беспилотники. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами.

Также в сводке говорится об уничтожении вражеского склада с боеприпасами в Харьковской области.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. 

#армия #ВС РФ #бпла #удар #СВО #военный комплекс
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»