МО РФ сообщило об ударе по объектам ВПК Украины, где производят снаряды и дроны

Российские военнослужащие нанесли групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, на котором производились снаряды 155 мм, или, как их еще называют, «натовского» калибра, 152 и 125 мм, а также пороха и беспилотники. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами.

Также в сводке говорится об уничтожении вражеского склада с боеприпасами в Харьковской области.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.