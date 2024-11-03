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ВС РФ поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ на станции погрузки

Кроме того, российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов.
2024-11-03 12:12:34
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские войска поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ на станции погрузки. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.

Также ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в оборонном ведомстве.

Среди других пораженных целей - объекты энергетики и нефтебаза, которые использовались для обеспечения ВСУ, цеха по производству дронов. Кроме того, наши военное ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах.

В общей сложности, по данным Минобороны России, с начала СВО уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35 216 беспилотников, 585 ЗРК, 19 031 танк и других боевых бронемашин, 1 484 боевые машины РСЗО, 17 245 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 956 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#Минобороны #ВС РФ #спецоперация #Эшелон
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