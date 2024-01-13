На горящем в Петербурге складе интернет-магазина хранились горючие материалы

На вспыхнувшем в Санкт-Петербурге складе интернет-магазина хранилось много горючих материалов и упаковочной пленки. Об этом корреспонденту телеканала «Звезда» рассказали эвакуированные работники маркетплейса.

На момент возгорания на складе находилось много человек. По предварительной информации, все они смогли своевременно выйти на улицу, правда не обошлось без паники и давки. Сообщается, что возгорание началось в том крыле, где оборудовано место для курения. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Между тем, площадь возгорания постепенно растет. К этой минуте пламя бушует на площади более 50 тысяч квадратных метров. Складские помещения вдове больше, но учитывая скорость распространения пламени не исключено, что весь комплекс загорится в ближайшее время.

Пожару присвоен наивысший номер сложности. На месте работают 300 сотрудников МЧС и десятки единиц техники. Между тем, клубы густого черного дыма видны со всех районов Санкт-Петербурга и даже с борта заходящих на посадку в Пулково самолетов.