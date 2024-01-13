На строительной площадке у Москва-Сити вспыхнул пожар

Черный густой дым заметили очевидцы в районе бизнес-центра Москва-Сити. Пожар произошел в районе строящихся зданий.

В столичном главке МЧС «Звезде» рассказали, что сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 09:52, на месте работают спасатели. Информации о площади возгорания, пострадавших и о причинах ЧП пока не поступало.

Напомним, накануне рядом с Москвой-Сити горел ангар с нераспроданными к Новому году елками. Инцидент привел к частичному обрушению кровли. Обошлось без жертв, прибывшие пожарные быстро справились с огнем.