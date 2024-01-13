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На строительной площадке у Москва-Сити вспыхнул пожар

Причина возгорания неизвестна, сведений о пострадавших не поступало.
Ян Брацкий 2024-01-13 10:42:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Черный густой дым заметили очевидцы в районе бизнес-центра Москва-Сити. Пожар произошел в районе строящихся зданий.

В столичном главке МЧС «Звезде» рассказали, что сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 09:52, на месте работают спасатели. Информации о площади возгорания, пострадавших и о причинах ЧП пока не поступало. 

Напомним, накануне рядом с Москвой-Сити горел ангар с нераспроданными к Новому году елками. Инцидент привел к частичному обрушению кровли. Обошлось без жертв, прибывшие пожарные быстро справились с огнем.

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