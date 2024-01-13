Украинские вооруженные силы прекратили проявлять активность на Краснолиманском направлении специальной военной операции, сообщили в пресс-центре группировки «Центр».

«За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли», - сказал Леонид Шаров, старший офицер пресс-центра.

Он добавил, что российская авиация и артиллерия нанесли удары по более чем 150 целям ВСУ на заданном направлении - в районах Дроновки, Серебрянки и Северска.

Десять объектов противника были поражены, всего спецназу удалось вскрыть их более 20. Шаров заключил, что потери врага за последние сутки составили до 70 человек и два автомобиля.