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ВСУ прекратили активность на Краснолиманском направлении

На данном направлении потери противника в живой силе за последние сутки составили до 70 человек.
Елизавета Кондрикова 2024-01-13 10:22:01
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские вооруженные силы прекратили проявлять активность на Краснолиманском направлении специальной военной операции, сообщили в пресс-центре группировки «Центр».

«За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли», - сказал Леонид Шаров, старший офицер пресс-центра.

Он добавил, что российская авиация и артиллерия нанесли удары по более чем 150 целям ВСУ на заданном направлении - в районах Дроновки, Серебрянки и Северска.  

Десять объектов противника были поражены, всего спецназу удалось вскрыть их более 20. Шаров заключил, что потери врага за последние сутки составили до 70 человек и два автомобиля.

#армия #Потери #зона СВО #краснолиманское направление #группировка войск «Центр»
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