За ночь над Россией перехватили 19 украинских беспилотников

Минувшей ночью российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников. В Ростовской области сбили 16 БПЛА.

Еще два вражеских аппарата перехватили в Белгородской области. Один беспилотник уничтожили в Волгоградской области.

В военном ведомстве отметили, что боевики для атаки использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.