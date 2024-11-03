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За ночь над Россией перехватили 19 украинских беспилотников

Большинство вражеских аппаратов сбили в Ростовской области.
2024-11-03 10:05:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников. В Ростовской области сбили 16 БПЛА.

Еще два вражеских аппарата перехватили в Белгородской области. Один беспилотник уничтожили в Волгоградской области.

В военном ведомстве отметили, что боевики для атаки использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #МО РФ #Сбили #перехватили
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