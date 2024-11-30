Судья наказал хоккеистов Малкина и Задорова за «дуэль» на клюшках

Российские легионеры Национальной хоккейной лиги США Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург Пингвинз» и защищающий цвета «Бостон Брюинз» Никита Задоров, получили дисциплинарный штраф за инцидент во время матча.

Все произошло в конце первого периода игры в Бостоне. Задоров сидел на скамейке запасных и ударил клюшкой форварда «Пингвинз» в спину. Евгений не остался в долгу и нанес ответный удар, но попал по другому игроку. В итоге судья наказал обоих россиян.

«Мы с ним старые друзья. Я не буду больше говорить об этом», - цитирует «Чемпионат» Задорова, которого журналисты попросили прокомментировать стычку с соотечественником.

К слову, «Питтсбург» одержал победу в гостевом матче со счетом 2:1. Евгений Малкин отметился результативным действием, отдав голевую передачу.