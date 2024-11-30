Над территорией России за ночь сбили 11 украинских беспилотников

Минувшей ночью российские силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа.
О попытке киевского режима атаковать объекты на территории нашей страны сообщили в Министерстве обороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолетного типа», — следует из сообщения.
Над территорией Белгородской области перехватили восемь БПЛА. Кроме того, еще три уничтожили над акваторией Черного моря.
Материал подготовили Карина Тазетдинова и Николай Баранов.
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