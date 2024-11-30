Зенитчики ВДВ показали самодельную установку ПВО на пикапе

Десантники ежедневно уничтожают до 10 FPV-дронов и разведывательных БПЛА противника на левом берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. Мобильные группы ПВО с противодроновыми ружьями на проходимом автомобиле дежурят круглосуточно.

Зенитчики подразделения противовоздушной обороны гвардейского десантно-штурмового полка из состава группировки войск «Днепр» прикрывают подразделения от воздушных атак. Высокая мобильность позволяет им быстро реагировать на угрозы и перемещаться на опасные участки.

Особая гордость бойцов - автомобиль с установленной 7,62-миллиметровой спаренной пулеметной установкой.

«Мы сделали установку, поставили на машину-пикап, попробовали, выезжали, стреляли. Зарекомендовала себя неплохо. Установку мы варили сами. Все подобрали, сварили сами и установили в кузов», - рассказал водитель - номер расчета с позывным Кирпич.

При получении боевой задачи десантники-зенитчики немедленно приступают к уничтожению воздушных целей.

В этот раз во время дежурства были обнаружены вражеские беспилотники, приближавшиеся к передовым позициям для разведки и ударов.

Пешие расчеты и мобильные группы на автомобилях с пулеметными установками оперативно открыли огонь по целям.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.