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Экипажи Т-72Б3 разгромили пункт управления БПЛА в районе Часова Яра

Танки помогают нашим штурмовым отрядам занимать выгодные позиции.
2024-11-30 08:07:00
© Фото: Минобороны России

Танки Т-72Б3 из группировки войск «Юг» помогают штурмовым отрядам. Они уничтожают позиции украинских боевиков. Кадры их боевой работы опубликовало Минобороны России.

В этот раз танкисты разгромили пункт, с которого ВСУ управляли беспилотниками в районе Часова Яра Донецкой Народной Республики.

Танки помогают нашим штурмовым отрядам занимать выгодные позиции. Они открывают огонь по украинским националистам, чтобы помешать им проводить ротации и подвозить боеприпасы.

Танкисты могут стрелять с закрытых и открытых позиций. Операторы беспилотников помогают танкистам с поиском и наведением на цели.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Т-72Б3 #Минобороны России #бпла #ДНР #танкисты #штурмовики #часов яр
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