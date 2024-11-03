Зенитчик рассказал, как «Бук-М1» сбил одной ракетой десяток снарядов

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» прикрыл подразделения группировки войск «Восток» от удара украинской РСЗО «Град» во время освобождения российскими военнослужащими Угледара.
«Противник выпустил пакет - около двенадцати снарядов. Был произведен пуск по ближайшей цели. И за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь пакет», - рассказал заместитель командира зенитной ракетной батареи с позывным Тайга.
На счету этого расчета уже десятки уничтоженных воздушных целей, сообщило Минобороны России.
Расчет выполняет боевые задачи на Южно-Донецком направлении. Боевая машина эффективно действует против снарядов РСЗО «Ольха», «Град» и позволяет сбивать беспилотники противника - такие как «Фурия», «Лелека» и «Шарк», рассказал Тайга.
Расчеты «Бук-М1» дежурят круглосуточно. Когда они обнаруживают потенциальные цели - самолеты, вертолеты, противорадиолокационные и крылатые ракет, реактивные снаряды, БПЛА, военнослужащие берут их на сопровождение и уничтожают на высотах до 22 и расстоянии от 3 до 45 километров.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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