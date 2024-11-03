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Зенитчик рассказал, как «Бук-М1» сбил одной ракетой десяток снарядов

Расчет выполняет боевые задачи на Южно-Донецком направлении.
2024-11-03 06:02:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» прикрыл подразделения группировки войск «Восток» от удара украинской РСЗО «Град» во время освобождения российскими военнослужащими Угледара.

«Противник выпустил пакет - около двенадцати снарядов. Был произведен пуск по ближайшей цели. И за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь пакет», - рассказал заместитель командира зенитной ракетной батареи с позывным Тайга.

На счету этого расчета уже десятки уничтоженных воздушных целей, сообщило Минобороны России.

Расчет выполняет боевые задачи на Южно-Донецком направлении. Боевая машина эффективно действует против снарядов РСЗО «Ольха», «Град» и позволяет сбивать беспилотники противника - такие как «Фурия», «Лелека» и «Шарк», рассказал Тайга.

Расчеты «Бук-М1» дежурят круглосуточно. Когда они обнаруживают потенциальные цели - самолеты, вертолеты, противорадиолокационные и крылатые ракет, реактивные снаряды, БПЛА, военнослужащие берут их на сопровождение и уничтожают на высотах до 22 и расстоянии от 3 до 45 километров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #ВСУ #ЗРК «Бук-М1» #угледар #Южно-Донецкое направление #РСЗО «Ольха»
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