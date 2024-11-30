Непродолжительная, но кровопролитная, «зимняя» и «неизвестная» - 85 лет назад 30 ноября началась советско-финская война. К юбилейной дате Служба внешней разведки рассекретила некоторые архивные документы, благодаря которым можно составить полную картину, хронологию и сценарий действий и дать современную оценку.

«В 1929-м, к примеру, есть у меня этот документ, финнами был уничтожен взвод на Карельском перешейке, то есть не было никакой мирной Финляндии. Не было ни года, чтобы с финской территории не стреляли по нашим пограничникам», - заявил председатель совета РОО «Сестрорецкий рубеж» Олег Бушко.

Финляндия стала для Советского Союза проблемным соседом. Командующий армией Карл Маннергейм даже дал «клятву меча», пообещав вернуть территории в Карелии, заранее разработав план наступления. Финны были уверены, что их поддержит фашистская Германия.

«Все 20-30-ые годы - это откровенный расизм по отношению к России и всему русскому на территории Финляндии. Официально Финляндия была нейтральная, но весь офицерский корпус Финляндии был прогерманский», - рассказал директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев.

Антисоветские и реваншистские настроения в Финляндии подтверждают и рассекреченные документы из архива Службы внешней разведки, обнародованные Российским историческим обществом. Руководство Советского союза предлагало мирное решение - закрепить нейтральный статус Финляндии, отодвинуть границу, чтобы создать «буферную» зону.

«В обмен Советский Союз предлагал вдвое больше территории в Восточной Карелии. Финляндия территориально должна была быть удовлетворена. Кроме того, Советский Союз хотел контролировать ряд островов в Финском заливе, чтобы обеспечить безопасность Ленинграда», - уточнил историк, профессор Европейского университета Никита Ломагин.

Под давлением западных стран, Финляндия отказалась от всех мирных соглашений с Советским Союзом. 30 ноября 1939-го войска Красной армии перешли границу.

Направлением главного удара стал Карельский перешеек между Финским заливом и Ладожским озером, где финны выстроили «Линию Маннергейма» - мощный укрепрайон с противотанковыми заграждениями, минными полями и долговременными огневыми точками.

Бункер «СК-2» - первый крупный финский ДОТ, взятый советскими войсками на «Линии Маннергейма». За успешный штурм мощного укрепления сразу 7 бойцов и командиров Красной Армии получили звание Героев Советского Союза.

Штурм только одного ДОТа продолжался 4 дня, уничтожить его удалось, когда наши саперы заложили заряд сверху. От подрыва рухнула вся центральная часть крыши толщиной в 1,5 метра.

После прорыва «Линии Маннергейма» войска Красной армии взяли Выборг. Не в силах сдержать наступление, 13 марта 1940-го правительство Финляндии подписало с Советским союзом мирный договор. Стодневная «зимняя война» дала Красной Армии бесценный боевой опыт - была разработана новая тактика штурмовых действий, испытана техника.

Таким образом, все территориальные претензии Советского Союза были удовлетворены - под полный контроль перешла акватория Ладожского озера, границу с Финляндией удалось отодвинуть от Ленинграда более чем на 150 км.

В 1941-ом, желая реванша, финские войска вместе с фашисткой Германией вторглись на территорию России. Современная ситуация говорит о том, что северные соседи так и не сделали должных выводов.

«Сегодня финскими элитами вновь выбран курс на разрыв с Россией, который увенчало вступление наших соседей в агрессивный блок НАТО. Едва ли это отвечает подлинным интересам финского народа и, уж точно, не вносит вклад в обеспечение общеевропейской безопасности», - заявил председатель Российского Исторического Общества Сергей Нарышкин

И те события, что привели к началу войны, и то, что происходило с Финляндией после Второй мировой, доказывают слова главы Службы внешней разведки России. Ранее он заявил, что сотрудничество с Россией приносило Финляндии гораздо больше пользы, чем ее попытки следовать в фарватере агрессивной русофобской политики.