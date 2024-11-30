Ночная охота в лесу: FPV-дрон атаковал ББМ ВСУ в Харьковской области

Расчет FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в Харьковской области. Кадры поражения опубликовало Министерство обороны России.

Российские военнослужащие из разведки обнаружили ночью ББМ ВСУ, экипаж которой пытался скрыть ее в лесополосе.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ противника», - сообщает пресс-служба ведомства.

Цель обнаружили и оперативно уничтожили FPV-дроном. Вражеская техника была уничтожена прямым попаданием.

Ранее FPV-дронами в Харьковской области была уничтожена живая сила ВСУ.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.