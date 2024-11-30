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Ночная охота в лесу: FPV-дрон атаковал ББМ ВСУ в Харьковской области

Украинские боевики хотели скрыть свой пикап в лесополосе, но военные разведывательного подразделения группировки войск «Север» обнаружили находку.
2024-11-30 19:01:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в Харьковской области. Кадры поражения опубликовало Министерство обороны России.

Российские военнослужащие из разведки обнаружили ночью ББМ ВСУ, экипаж которой пытался скрыть ее в лесополосе.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ противника», - сообщает пресс-служба ведомства.

Цель обнаружили и оперативно уничтожили FPV-дроном. Вражеская техника была уничтожена прямым попаданием.

Ранее FPV-дронами в Харьковской области была уничтожена живая сила ВСУ.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #ВСУ #FPV-дрон #боевая бронированная машина
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