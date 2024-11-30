СК: в Москве арестовали мужчину, похитившего двух подростков

Мужчину, который обвиняется в похищении подростков и вымогательстве у них денег в Москве, арестовали. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В судебном заседании защита обвиняемого просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест», - добавили в столичном СК.

Сам обвиняемый вину не признал. Сообщается, что фигурант дела угрожал подросткам оружием и применением насилия.

На кадрах, опубликованных пресс-службой прокуратуры Москвы видно, как фигурант, сидя за рулем авто, достает пистолет и ведет разговор с двумя подростками на крытом паркинге торгового центра. Обвиняемый просил 20 тысяч и 100 тысяч рублей и принуждал подростков сесть в его автомобиль.

«Обвиняемый привез потерпевших в безлюдное место - к спортивному стадиону на ул. Маршала Тимошенко, где в их присутствии несколько раз выстрелил в воздух и вновь потребовал передать ему деньги», - говорится в сообщении прокуратуры столицы.

Возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека» и «вымогательство». По месту проживания обвиняемого проведены обыски, в его квартире найдено множество ножей и пистолет.