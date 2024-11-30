МВД объяснило рейд в московском клубе данными о пропаганде ЛГБТ*

Полицейские провели рейд в московском клубе после сообщения о подозрительной активности. По данным ГУ МВД России по Москве, в заведении осуществлялась пропаганда идеологии запрещенного в России движения ЛГБТ*.

В ходе проверки, сотрудники правоохранительных органов изъяли смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и другие предметы, которые имеют значение для «принятия процессуальных решений».

Отмечается, что в клубе нелегально продавали алкоголь, предположительно, без акцизной марки.

Полицейские также обнаружили и изъяли оружие, которое потом отправили на исследование.

В рамках проверки будет дана процессуальная оценка руководству и посетителям клуба.

* - Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.