Байдена заметили с антиизраильской книгой в «черную пятницу»

Действующего президента США Джо Байдена заметили с «антиизраильской книгой» у одного из магазинов. Журналисты The New York Post опознали в издании экземпляр книги «Столетняя война в Палестине: история колониальных завоеваний и сопротивлении переселенцев, 1917-2017 года».

Книга считается антиизраильской, поскольку история Палестины в ней рассматривается с точки зрения колониальной политики Тель-Авива и его союзников в отношении коренного населения.

Также в ней подчеркивается дискриминационный характер израильской политики в отношении народа Палестины.

Автор издания, профессор Колумбийского университета Рашид Халиди отметил, что с покупкой глава Белого дома «опоздал на четыре года».