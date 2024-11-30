ВС РФ поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики

Российские войска поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики. Об этом сообщили в новой сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией, уточнили в российском военном ведомстве.

Как сообщается, ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, которые обеспечивали работу ВПК Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники врага в 132 районах.

По последним данным Минобороны, с начала СВО уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36958 дрона, 586 ЗРК, 19572 танка и других боевых бронемашин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18748 орудий полевой артиллерии и минометов, 28889 единиц специальной военной автомобильной техники.