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Рябков: Запад может сжечь деньги для Украины без потери эффекта

По его словам, деньги для ВСУ тратятся впустую.
Карина Тазетдинова 2024-11-30 11:27:42
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны Запада могут с тем же успехом просто сжечь подготовленные для Украины десятки миллиардов долларов, потому что они все равно будут потрачены впустую.

«Как прошлые транши в виде десятков миллиардов долларов и, кстати, евро были потрачены впустую и только принесли трагедии народам, жителям тех территорий и стран, которые непосредственно погружены в нынешний конфликт», — сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, деньги для ВСУ тратятся впустую. Средства принесли только трагедии народам и жителям стран, которые погружены в конфликт на Украине, отметил Рябков.

Ранее президент США Джо Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные $24 миллиарда для помощи Украине. Обращение президента могут рассмотреть в декабре.

#сша #ВСУ #МИД РФ #поставки #рябков
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