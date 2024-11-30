Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны Запада могут с тем же успехом просто сжечь подготовленные для Украины десятки миллиардов долларов, потому что они все равно будут потрачены впустую.

«Как прошлые транши в виде десятков миллиардов долларов и, кстати, евро были потрачены впустую и только принесли трагедии народам, жителям тех территорий и стран, которые непосредственно погружены в нынешний конфликт», — сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, деньги для ВСУ тратятся впустую. Средства принесли только трагедии народам и жителям стран, которые погружены в конфликт на Украине, отметил Рябков.

Ранее президент США Джо Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные $24 миллиарда для помощи Украине. Обращение президента могут рассмотреть в декабре.