Аэропорт в Махачкале временно не принимает и не отправляет рейсы

Аэропорт Махачкалы 30 ноября ввел временные ограничения на работу, сообщили в пресс-службе Росавиации. Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

«30 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Махачкала», — следует из заявления.

Такие изменения вступили в силу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Экипажи ВС , авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов. Они, по словам представителя службы, являются для сотрудников главным приоритетом.



В настоящее время ограничения уже сняты. В период их действия на запасной аэродром Магас «ушел» один самолет, совершавший рейс в Махачкалу.