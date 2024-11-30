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Аэропорт в Махачкале временно не принимает и не отправляет рейсы

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Карина Тазетдинова 2024-11-30 10:23:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Аэропорт Махачкалы 30 ноября ввел временные ограничения на работу, сообщили в пресс-службе Росавиации. Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

«30 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Махачкала», — следует из заявления.

Такие изменения вступили в силу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Экипажи ВС , авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов. Они, по словам представителя службы, являются для сотрудников главным приоритетом.

В настоящее время ограничения уже сняты. В период их действия на запасной аэродром Магас «ушел» один самолет, совершавший рейс в Махачкалу.

#Самолет #Аэропорт #Махачкала #рейсы #борт
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