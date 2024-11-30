В рязанском училище ВДВ показали фильм об Алексее Мизюре

Он был верен своему делу до конца - о жизненном пути подполковника, военного наблюдателя Алексея Мизюры рассказали в новом документальном фильме «Звезды». Его показали курсантам Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.

В фильме используются уникальные кадры из личного архива миротворца. Автор фильма Вадим Михеев героя выбрал неслучайно: они с Алексеем проходили обучение в одном училище. Их объединяла и любовь к общему делу – оба «горели» миротворческими миссиями.

Жизнь Алексея Мизюры оборвалась трагически в очередной командировке. Во время разведывательной миссии в секторе Чанзу вертолет, в котором летели миротворцы, атаковали с земли. Обстоятельства катастрофы требовали тщательного расследования.

Алексея Мизюру в ООН наградили особой медалью — Дага Хаммаршельда, организатора первой в истории миротворческой миссии, а на Родине за службу он был удостоен Ордена Мужества. Такую награду за всю историю миссий миротворец получил впервые.

О своем товарище помнят и выпускники военного училища. Имя Алексея Мизюры высечено на мемориале - в самом центре города. Здесь и имена других: тех, кто погиб при исполнении служебного долга - в Афганистане, Чечне, Сирии и во время специальной военной операции на Украине.

Сам Алексей Мизюра считал, что миротворец – это не просто человек, а символ международного права. Именно они первыми встают между враждующими сторонами, первыми урегулируют конфликты. Трудности, которые показаны в фильме, российские миротворцы достойно преодолевают. Несут службу и ежедневно выполняют свой долг.