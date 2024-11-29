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В Испании выявили банду дилеров, применявших «наркодроны» с Украины

Всего полиция задержала десятерых человек, семеро из них находятся в тюрьме.
Елизавета Кондрикова 2024-11-29 05:41:20
© Фото: MarÃƒÂ�A JosÃƒÂ� LÃƒÂ�PezKeystone Press Agency Globallookpress

Испанская полиция ликвидировала банду дилеров, которые перевозили наркотики между Испанией и Марокко при помощи «наркодронов», произведенных на Украине. Всего были задержаны десять человек, семеро из них находятся в тюрьме.

«”Наркодроны” могли перевозить около 10 килограммов гашиша за один рейс и имели дальность действия более 50 километров», - говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции королевства.

Дроны производились на Украине, после чего на автомобилях доставлялись на юг Испании, уточнили в полиции. В ходе расследования, которое началось год назад и велось при сотрудничестве с полицией Украины и Польши, испанские правоохранители провели шесть обысков.

Предположительно, преступники пытались транспортировать таким способом до тысячи кг гашиша.  

#Украина #испания #наркотики #дроны #полиция испании #банда дилеров
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