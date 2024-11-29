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В РФ к 2027 году создадут компьютер, работающий «со скоростью света»

Скорость обработки инфомрации подобного устройства составит более 10 в 19-й степени операций в секунду, что заметно превышает текущий мировой уровень.
Елизавета Кондрикова 2024-11-29 04:55:43
© Фото: Frank May, picture alliance Globallookpress

Российские ученые к 2027 году создадут рабочий прототип гибридной электронно-фотонной вычислительной системы (ЭФВС), способной обрабатывать информацию «со скоростью света», рассказал научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ), академик РАН Александр Сергеев. По мощности в мире ему аналогов нет.

«Мы планируем в ближайшие два года создать рабочий прототип устройства со скоростью обработки информации более 10 в 19-й степени операций в секунду, заметно превышающей текущий мировой уровень», - сообщил он ТАСС.

Над проектом работают лидеры в этой области из разных научно-исследовательских центров России и университетов, добавил академик. Работа устройства предназначена для сверхбыстрой обработки данных и предполагает применение нейросетевых методов на основе оптических искусственных нейронных сетей.

#ран #нейросети #компьютер #Российские ученые #нцфм #обработка информации
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