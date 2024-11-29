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Слюсарь: ПВО подавила и сбила 30 БПЛА в Ростовской области

Врио главы Ростовской области сообщил о массированной атаке беспилотников.
Владимир Рубанов 2024-11-29 02:56:44
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Средства ПВО уничтожили и подавили 30 украинских беспилотников на северо-западе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, противовоздушная оборона продолжает отражать массированную воздушную атаку врага.

В двух селах в результате налета и работы ПВО есть последствия на земле, уточнил Слюсарь. В хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. Поскольку дом пустовал, пострадавших там нет.

Никто не пострадал также в слободе Дьячкино Тарасовского района. Там из-за падения обломков на частный двор повреждено остекление в жилом доме.

В те места, куда упали обломки, выехали оперативные дежурные службы, сообщил врио главы региона. Утром сотрудники местных администраций проведут подворовые обходы, чтобы уточнить объемы повреждения имущества и помочь людям в его восстановлении, добавил Слюсарь.

#пво #бпла #Украина #беспилотники #Ростовская область #дроны #Юрий Слюсарь #атака
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