Слюсарь: ПВО подавила и сбила 30 БПЛА в Ростовской области

Средства ПВО уничтожили и подавили 30 украинских беспилотников на северо-западе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, противовоздушная оборона продолжает отражать массированную воздушную атаку врага.

В двух селах в результате налета и работы ПВО есть последствия на земле, уточнил Слюсарь. В хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. Поскольку дом пустовал, пострадавших там нет.

Никто не пострадал также в слободе Дьячкино Тарасовского района. Там из-за падения обломков на частный двор повреждено остекление в жилом доме.

В те места, куда упали обломки, выехали оперативные дежурные службы, сообщил врио главы региона. Утром сотрудники местных администраций проведут подворовые обходы, чтобы уточнить объемы повреждения имущества и помочь людям в его восстановлении, добавил Слюсарь.