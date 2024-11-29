На территории российского генерального консульства в польской Познани под национальный гимн спускают государственный триколор. Сотрудники покидают территорию. Дипломатическое представительство завершило свою работу накануне. Но уже сегодня трое дипломатов должны вернуться в Калининград. Из страны их высылают по требованию польских властей.

«Дипломатические сотрудники генконсульства объявлены польскими властями нежелательными лицами и в любом случае до 30 ноября покинут территорию Польши. Технические сотрудники посольства - кто-то уезжает в Россию, кто-то переводится на работу в другие наши загранучреждения в Польше», - рассказал посол России Сергей Андреев.

По версии Варшавы, запрет на работу российского консульства связан с враждебной деятельностью российских спецслужб. Министр иностранных дел Радослав Сикорский переквалифицировался в генпрокурора и вынес приговор.

«Польский суд постановил: прокуратура предоставила убедительные доказательства того, что иностранная разведка планировала диверсии. Я - министр иностранных дел, и у меня есть информация, что за попытками диверсий стоят спецслужбы России. В связи с этим я принял решение закрыть консульство Российской Федерации в Познани. Его сотрудники теперь - нежелательные лица на территории Польши», - заявил глава МИД.

Известно, что подозреваемый в попытке поджога завода во Вроцлаве - гражданин Украины. Но Варшава и здесь увидела российский след. Эти обвинения остаются голословными - никаких существенных доказательств Сикорский не привел. По мнению российской стороны, решение закрыть наше генконсульство принято по надуманному поводу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что это очередное проявление русофобии польских политических элит.

«Видимо, в качестве наказания своего польского населения лишили его нормальных торгово-экономических связей с нашей страной, нормального гуманитарного сотрудничества и взаимодействия. В том числе и стабильности и безопасности тоже лишили регион подобными шагами, бесконечно подыгрывая и финансово стимулируя террористический киевский режим. Подписано было соглашение об аренде этого здания, которое заканчивается 25 ноября. Соответственно, после 25 ноября варианты дальнейшего использования этого помещения польскими властями не представляет для нас никакого интереса», - заявила Захарова.

Предположительно в помещение хотят заехать украинские дипломаты. С такой просьбой, по данным СМИ, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к польским коллегам, но Варшава пока никак это не комментирует. Вероятно, закрытие генконсульства России в Познани - не более, чем попытка Польши таким образом скрыть другой конфликт, между Киевом и Варшавой. Ранее в польском Бюро нацбезопасности оценили ход украинского конфликта. По версии главы ведомства, перспектив у Украины нет.

«Если смотреть на конфликт с точки зрения исключительно занятой территории, то Россия выигрывает», - заявил глава Бюро Яцек Сивера.

Несмотря на поддержку Польшей киевского режима, обмен взаимными упреками между Киевом и Варшавой длится не один год. Не так давно вновь начала кровоточить старая рана - до сих пор не решен болезненный вопрос «исторической памяти». Речь идет о Волынской резне. На днях Украина согласилась не мешать проведению эксгумации останков жертв. Но затем внезапно решила провести еще некое дополнительное расследование.

«Заявление Украины относительно Волыни является ложным. Неверно говорить, что нет никаких препятствий. Препятствия есть! Ни одна из заявок Польши не была одобрена. Пока не увижу - не поверю. Не стоит быть такими наивными», - заявил польский депутат Кшиштоф Босак.

Официальная Варшава не раз подчеркивала, что Польша потратила на помощь Украине гораздо больше по отношению к ее ВВП, чем любая другая страна. И все эти траты нужно каким-то образом компенсировать. Один из вариантов - использовать Украину для поднятия собственного авторитета в глазах соседей по Евросоюзу.

«Именно за счет Украины добиться признания хотя бы части ЕС, а дальше делать бизнес. Милитаризация Украины, ее восстановление - это деньги, которые Польша рассчитывает получить от стран-спонсоров», - говорит политолог Станислав Стремидловский.

Но закрытием российского консульства Польша нанесла урон в первую очередь себе. Как ранее отметил наш посол, Варшава обязательно ответит за прекращение работы российского диппредставительства.