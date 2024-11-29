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Чад разорвал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Францией

Власти страны выразили готовность к новым формам партнерства.
Владимир Рубанов 2024-11-29 02:26:00
© Фото: Runkel imagebroker.com, Global Look Press

Чад заявил, что прекращает действие соглашений о сотрудничестве в области безопасности и обороны с Францией. Министр иностранных дел объявил об этом 28 ноября, через несколько часов после визита своего французского коллеги Жана-Ноэля Барро, пишет Le Figaro.

«Правительство Республики Чад информирует национальное и международное сообщество о своем решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, подписанное с Французской Республикой», - заявил Абдераман Куламалла в пресс-релизе.

Власти страны выразили Парижу благодарность за сотрудничество и добавили, что готовы продолжать конструктивный диалог в поисках новых форм партнерства.

Ранее власти Чада пригрозили США разрывом аналогичного соглашения.

Власти Мали в 2022 году объявили о разрыве оборонного соглашения с Францией, обвинив Париж «вопиющих нарушениях» суверенитета республики со стороны французских военных.

В конце 2023 года Франция завершила вывод войск из Нигера, США сделали это в начале августа, а Германия - в конце того же месяца

 

#Франция #сша #Оборона #Африка #Соглашение #Чад #Сотрудничество #Разрыв
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