Чад разорвал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Францией

Чад заявил, что прекращает действие соглашений о сотрудничестве в области безопасности и обороны с Францией. Министр иностранных дел объявил об этом 28 ноября, через несколько часов после визита своего французского коллеги Жана-Ноэля Барро, пишет Le Figaro.

«Правительство Республики Чад информирует национальное и международное сообщество о своем решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, подписанное с Французской Республикой», - заявил Абдераман Куламалла в пресс-релизе.

Власти страны выразили Парижу благодарность за сотрудничество и добавили, что готовы продолжать конструктивный диалог в поисках новых форм партнерства.

Ранее власти Чада пригрозили США разрывом аналогичного соглашения.

Власти Мали в 2022 году объявили о разрыве оборонного соглашения с Францией, обвинив Париж «вопиющих нарушениях» суверенитета республики со стороны французских военных.

В конце 2023 года Франция завершила вывод войск из Нигера, США сделали это в начале августа, а Германия - в конце того же месяца