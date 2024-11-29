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Польский клуб пожаловался в УЕФА на баннер про Красную армию

Плакат был вывешен фанатами команды Кипра «Омония». В «Легии» баннер назвали «скандальным» и «искажающим истину».
Ирина Егорова 2024-11-29 21:26:59
© Фото: LegiaWarszawa, Х

Польский футбольный клуб «Легия» пожаловалась Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на баннер болельщиков своего противника в прошедшей накануне игры. На плакате значилось «17.01.1945 Красная армия освободила Варшаву».

Команда Кипра «Омония» своим баннером осквернили память людей, отдавших жизнь в борьбе за свободу Варшавы и Польши, считают в «Легии».

Соответствующее обращение опубликовано на сайте клуба.

«Скандальный баннер болельщиков "Омонии", представленный во время вчерашнего матча, был направлен на искажение истины. Мы обратились в УЕФА сразу после матча, чтобы потребовать решительного ответа», - говорится в заявлении.

В сообщении «Легии» баннер назван «скандальным» и «искажающим истину».

Плакат был вывешен фанатами перед встречей основного раунда Лиги конференций. Матч завершился победой польской команды со счетом 3:0. 

В Институте национальной памяти отреагировали на событие, заявив, что не «потерпят символов советского порабощения в общественном пространстве на пропагандистских объектах, оскорбляющие память жертв советских репрессий».

#Красная Армия #Футбол #Варшава #Плакат #баннер
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