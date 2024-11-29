Зеленский назначил Драпатого главкомом Сухопутных войск ВСУ

Глава киевского режима сменил командующего Сухопутными войсками ВСУ. Владимир Зеленский на эту должность вместо Александра Павлюка назначил Михаила Драпатого.

Кроме того, сменился заместитель главнокомандующего ВСУ. Им стал командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Апостол.

Напомним, в минувшем октябре Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе внешней разведки Украины. Он назначил Олега Луговского первым заместителем главы ведомства (прежде он был просто заместителем).

Кроме того, глава киевского режима уволил другого заместителя руководителя службы - Олега Синайко. Его сменил Геннадий Богач.