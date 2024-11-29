МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зеленский назначил Драпатого главкомом Сухопутных войск ВСУ

Также сменился заместитель главнокомандующего ВСУ.
Сергей Лебедев 2024-11-29 18:15:51
© Фото: Zaluzhnui, Telegram

Глава киевского режима сменил командующего Сухопутными войсками ВСУ. Владимир Зеленский на эту должность вместо Александра Павлюка назначил Михаила Драпатого.

Кроме того, сменился заместитель главнокомандующего ВСУ. Им стал командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Апостол.

Напомним, в минувшем октябре Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе внешней разведки Украины. Он назначил Олега Луговского первым заместителем главы ведомства (прежде он был просто заместителем).

Кроме того, глава киевского режима уволил другого заместителя руководителя службы - Олега Синайко. Его сменил Геннадий Богач.

#Командующий #Зеленский #ВСУ #Главком #михаил драпатый
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 