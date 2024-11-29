Взрывом газа разнесло дом в Ингушетии, погибла женщина

Уголовное дело возбуждено после смерти женщины в селе Малгобек в Ингушетии. Она погибла от ожогов после взрыва газа в частном доме, сообщает региональный СК. Женщине было 46 лет. Также пострадали трое ее малолетних детей - они доставлены в больницу.

«Предварительная причина инцидента - неисправность бытового газового оборудования», - говорится в сообщении ведомства.

Следователи на данный момент осматривают место ЧП, назначаются экспертизы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».