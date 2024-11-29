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Путин добавил в состав Общественной палаты России еще двух человек

В состав палаты вошли историк-архивист и замгендиректора «Мостостроя-11».
Ирина Егорова 2024-11-29 15:59:59
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press, Global Look Press

Президент России Владимир Путин утвердил в составе Общественной палаты (ОП) двух новых членов. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц: Малышева Е.П. и Сметанюк С.И.», - говорится в документе.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Указ вступает в силу с 29 ноября 2024 года.

Елена Малышева является руководителем АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте России». Малышева - почетный архивист России, кандидат исторических наук, специалист в области истории российской государственности.  

Сергей Сметанюк - заместитель гендиректора АО «Мостострой-11», сопредседатель Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли федерального проекта «Профессионалитет». С 2005 по 2007 год был избран главой Тюмени.

#Владимир Путин #елена малышева #Общественная палата #указ #члены #сергей сметанюк
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