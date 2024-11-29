Путин добавил в состав Общественной палаты России еще двух человек

Президент России Владимир Путин утвердил в составе Общественной палаты (ОП) двух новых членов. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц: Малышева Е.П. и Сметанюк С.И.», - говорится в документе.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Указ вступает в силу с 29 ноября 2024 года.

Елена Малышева является руководителем АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте России». Малышева - почетный архивист России, кандидат исторических наук, специалист в области истории российской государственности.

Сергей Сметанюк - заместитель гендиректора АО «Мостострой-11», сопредседатель Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли федерального проекта «Профессионалитет». С 2005 по 2007 год был избран главой Тюмени.