Эксперт перечислил льготы для пенсионеров и назвал способ их получения

Не все льготы, которые предоставляются российским пенсионерам, могут начисляться автоматически. Для получения некоторых выплат нужно обратиться в соответствующие органы. Об этом RT рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Одна из таких льгот - ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая предоставляется ветеранам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и другим категориям граждан. Автоматически ЕДВ начисляется только инвалидам, которым льгота предоставляется сразу же после поступления сведений об инвалидности в Социальный фонд России. Всем остальным для получения выплаты необходимо оформить соответствующее заявление через портал «Госуслуги» или лично в МФЦ.

«К заявлению следует приложить документы, подтверждающие право на льготу, такие как паспорт, пенсионное удостоверение, удостоверение льготника и другие. Размер выплаты зависит от категории льготы и от того, получает ли пенсионер социальные услуги в натуральной форме», - подчеркнул Виноградов.

По словам специалиста, пенсионеры, которые являются инвалидами первой группы, достигли 80 лет или имеют на иждивении нетрудоспособных родственников, могут получать фиксированную выплату к пенсии в повышенном размере. Для этого нужно подать заявление в Социальный фонд России.

Также для пенсионеров за сельский стаж предусмотрена увеличенная на 25% фиксированная выплата к страховой пенсии.

Кроме того, люди пенсионного возраста могут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, если расходы на «коммуналку» превышают максимально допустимую долю этих расходов в общем доходе семьи пенсионера. Также для них доступно оформление налогового вычета при покупке недвижимости.