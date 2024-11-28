МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов принял участие в заседании уставных органов ОДКБ

В заседании принимают участие представители пяти стран-членов ОДКБ: России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Таджикистана.
2024-11-28 08:02:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов принял участие в совместном заседании Совета глав МИД, Совета Министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.

Во встречах участвуют делегации пяти государств-членов ОДКБ. Это Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Россия и Таджикистан, а также Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

В ходе заседания его участники обсудят военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, подведут итоги деятельности в межсессионный период, а также подпишут ряд документов, касающихся деятельности Организации, ее дальнейшего развития, системы кризисного оснащения и оснащения коллективных сил ОДКБ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Минобороны #мид #одкб #заседание #Белоусов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 