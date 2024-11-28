Белоусов принял участие в заседании уставных органов ОДКБ

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов принял участие в совместном заседании Совета глав МИД, Совета Министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.

Во встречах участвуют делегации пяти государств-членов ОДКБ. Это Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Россия и Таджикистан, а также Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

В ходе заседания его участники обсудят военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, подведут итоги деятельности в межсессионный период, а также подпишут ряд документов, касающихся деятельности Организации, ее дальнейшего развития, системы кризисного оснащения и оснащения коллективных сил ОДКБ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.