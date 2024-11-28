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Средства ПВО сбили 25 дронов ВСУ над регионами России

Четырнадцать дронов ПВО сбили над Краснодарским краем, еще шесть - над Брянской областью, три - над Крымом и два - в небе над Ростовской областью.
2024-11-28 07:44:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Двадцать пять украинских беспилотников уничтожены на территории Российской Федерации минувшей ночью. Об очередной попытке киевского режима атаковать нашу территорию дронами рассказали в Минобороны РФ.

Из числа сбитых БПЛА 14 дронов были уничтожены в небе над Краснодарским краем, еще шесть - над Брянской областью, три беспилотника силы ПВО «приземлили» над Крымом и еще два - над Ростовской областью.

Киевский режим не оставляет попыток ударить по объектам на территории России своими беспилотниками. Системы ПВО работают в приграничных областях почти каждую ночь.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #бпла
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