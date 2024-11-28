Посольство Украины в РФ оштрафовали на 2,5 млн рублей за долги по свету

Арбитражный суд Москвы взыскал 2,5 млн рублей с посольства Украины в России за неуплату электричества. Соответствующий иск подала ПАО «МОЭК».

«Арбитражный суд города решил взыскать с посольства Украины в Российской Федерации <...> задолженность за поставленные энергоресурсы в размере 2 305 140,79 руб., неустойки в размере 184 991,08 руб.», - рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

В начале года по аналогичным искам с украинского диппредставительства было взыскано более четырех миллионов рублей.

Украинское посольство в Москве прекратило свою работу 24 февраля 2022 года - сразу после начала специальной военной операции.

В прошлом году договор аренды с Киевом был расторгнут в качестве ответной меры на решение Украины.