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Посольство Украины в РФ оштрафовали на 2,5 млн рублей за долги по свету

Помимо основного долга за поставленные энергоресурсы, с посольства Украины в Москве также взыскали неустойку в размере около 200 тысяч рублей.
Ян Брацкий 2024-11-28 07:05:33
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Арбитражный суд Москвы взыскал 2,5 млн рублей с посольства Украины в России за неуплату электричества. Соответствующий иск подала ПАО «МОЭК».

«Арбитражный суд города решил взыскать с посольства Украины в Российской Федерации <...> задолженность за поставленные энергоресурсы в размере 2 305 140,79 руб., неустойки в размере 184 991,08 руб.», - рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

В начале года по аналогичным искам с украинского диппредставительства было взыскано более четырех миллионов рублей.

Украинское посольство в Москве прекратило свою работу 24 февраля 2022 года - сразу после начала специальной военной операции.

В прошлом году договор аренды с Киевом был расторгнут в качестве ответной меры на решение Украины.

#Москва #суд #Долги #ЖКХ #посольство Украины
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