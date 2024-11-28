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Бронегруппы на БМП-3 поддержали штурмовиков шквальным огнем

Бойцы на бронемашинах помогают атакующим группам, срывая ВСУ ротацию и не давая противнику привозить новые боеприпасы.
2024-11-28 06:13:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения Южной группировки войск успешно помешали украинским боевикам поменять своих бойцов на Кураховском направлении. Кадры их боевой работы показало Минобороны России.

Бойцы на бронемашинах БМП-3 помогают атакующим группам шквальным огнем, срывая ВСУ ротацию и не давая противнику привозить новые боеприпасы.

Продвижению наших штурмовиков бойцов также помогают дроны, которые уничтожают укрепления и живую силу противника.

Расчеты беспилотников постоянно следят за местностью. Обнаружив противника, они атакуют цели ударными дронами или сообщают артиллеристам, куда стрелять.

Когда бронемашины поразили цели, на опорный пункт идут штурмовые группы. Они занимают опорный пункт, зачищают его и передают его подразделениям закрепления.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бмп-3 #штурмовики #Бронегруппы #группировка войск "Юг" #Кураховское направление
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