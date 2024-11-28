Украинский вратарь «Бенфики» не стал пожимать Головину руку перед игрой

Украинский вратарь португальского футбольного клуба «Бенфика» Анатолий Трубин отказался пожать руку россиянину, игроку «Монако» Александру Головину. Спортсмены встретились в рамках матча команд в Лиге чемпионов.

Рукопожатие игроков противоборствующих команд традиционно проходит перед началом матча. В Сети распространилось видео, на котором видно, как Трубин демонстративно проигнорировал российского полузащитника, который проводил того удивленным взглядом.

Матч завершился со счетом 2:3 в пользу португальской команды. Футболистам «Монако» не помогло то, что именно они открыли счет на первых минутах матча. Причем голевую передачу отдал Александр Головин.