Умерла бывшая жена зампреда Госдумы Петра Толстого

Утром 10 января скончалась бывшая супруга зампреда Госдумы Петра Толстого Дарья, она умерла у себя дома - в своей московской квартире.

«Да, Дарья скончалась вчера утром, дома, в кругу родных. Она боролась с тяжелой болезнью, мы все были рядом с ней и простились», - накануне рассказал РБК Петр Толстой.

Дарья боролась с онкологией последнее время, врачи нередко посещали ее дом, передает Life.

Дарья и Петр Толстые провели 20 лет в браке и развелись в 2016 году, тогда же Петр стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году он переизбрался вновь.