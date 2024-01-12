МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умерла бывшая жена зампреда Госдумы Петра Толстого

Дарья в последние годы боролась с раком.
Елизавета Кондрикова 2024-01-12 08:21:01
© Фото: Дарья Толстая, VK

Утром 10 января скончалась бывшая супруга зампреда Госдумы Петра Толстого Дарья, она умерла у себя дома - в своей московской квартире.

«Да, Дарья скончалась вчера утром, дома, в кругу родных. Она боролась с тяжелой болезнью, мы все были рядом с ней и простились», - накануне рассказал РБК Петр Толстой.

Дарья боролась с онкологией последнее время, врачи нередко посещали ее дом, передает Life

Дарья и Петр Толстые провели 20 лет в браке и развелись в 2016 году, тогда же Петр стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году он переизбрался вновь.

#в стране и мире #петр толстой #Трагедия #госдума #онкология
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»