В Перми автобус загорелся во время движения и съехал в кювет

В Перми произошло возгорание автобуса во время движения. Водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги в кювет. Об этом сообщает МЧС России.

По данным регионального департамента дорог и транспорта, пассажирский автобус загорелся, когда водитель не справился с управлением и наехал на препятствие. После этого транспортное средство съехало с проезжей части.

«Сегодня, в 16:27 районе улицы Светлогорской, в результате потери управления, автобус маршрута №15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в районе улицы Светлогорской, после чего произошло возгорание», - говорится в сообщении департамента.

Сообщается, что пассажиры успели покинуть салон. Погибших в результате аварии нет, информация о пострадавших уточняется.

На кадрах видно, что автобус врезался в столб и находится под мостом. Его салон сгорел полностью.

МЧС России сообщило, что охваченное огнем транспортное средство потушили.