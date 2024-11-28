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Опубликованы кадры с места пожара в производственном цехе в Климовске

Пожар удалось локализовать на 4 200 «квадратах».
Виктория Бокий 2024-11-28 13:00:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На кадрах видео можно заметить, как из-под крыши и окон цеха идет густой серый дым. Сейчас огнеборцы продолжают свою работу по ликвидации пожара в производственном здании в подмосковном Климовске. Кадры с места происшествия показал корреспондент «Звезды».

Сообщается, что огонь в помещении по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели уже удалось локализовать на 4 200 «квадратах».

В объектив камеры также попали машины спецтехники и сотрудники МЧС России, которые устраняют очаг возгорания.

Ранее сообщалось, что огонь охватил 1 000 квадратных метров производственного здания. Потом пламя распространилось и превысило 4 000 «квадратов».

С огнем продолжают бороться 120 специалистов и 38 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

#пожар #Подмосковье #огонь #МЧС России #наш эксклюзив #климовск
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