Танкер «Академик Пашин» прибыл в Мурманск после похода на Кубу

Средний морской танкер Северного флота «Академик Пашин» вернулся в порт приписки Мурманск из дальнего похода, сообщила пресс-служба флота. Судно обеспечивало снабжение кораблей и судов ВМФ России топливом, водой и продовольствием в разных районах Мирового океана.

Дальний поход проходил в Атлантическом и Индийском океанах, Красном и Средиземном морях. Он продолжался около полугода, за это время было пройдено более 23 тысяч морских миль.

В частности, танкер обеспечивал отряд кораблей и судов Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» во время захода в порт Гавана на Кубе.

В Мурманске судно встретили с оркестром Центра материально-технического обеспечения Северного флота. Швартовка танкера к мурманскому причалу проходила под музыку. На причале моряков приветствовал заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению вице-адмирал Дмитрий Украинец, а также родные и близкие членов экипажа.

Замкомандующего флотом поздравил моряков с возвращением домой и поблагодарил за успешное выполнение всех поставленных задач дальнего похода. Он вручил экипажу грамоты и традиционного жареного поросенка. По словам Дмитрия Украинца, мастерство и профессионализм моряков по итогам данного дальнего похода отмечают все должностные лица ВМФ.

На ходу и во время якорных стоянок в течение дальнего похода экипаж танкера 34 раза пополнил запасы боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России. Судно передало более 8,6 тысячи тонн горюче-смазочных материалов, более 520 тонн пресной воды и свыше 50 тонн продовольствия.

Безопасность «Академика Пашина» обеспечивала группа бойцов отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.