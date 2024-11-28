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Танкер «Академик Пашин» прибыл в Мурманск после похода на Кубу

Судно обеспечивало отряд кораблей и судов Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
2024-11-28 08:08:00
© Фото: Пресс-служба Северного флота © Видео: Пресс-служба Северного флота

Средний морской танкер Северного флота «Академик Пашин» вернулся в порт приписки Мурманск из дальнего похода, сообщила пресс-служба флота. Судно обеспечивало снабжение кораблей и судов ВМФ России топливом, водой и продовольствием в разных районах Мирового океана.

Дальний поход проходил в Атлантическом и Индийском океанах, Красном и Средиземном морях. Он продолжался около полугода, за это время было пройдено более 23 тысяч морских миль.

В частности, танкер обеспечивал отряд кораблей и судов Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» во время захода в порт Гавана на Кубе.

В Мурманске судно встретили с оркестром Центра материально-технического обеспечения Северного флота. Швартовка танкера к мурманскому причалу проходила под музыку. На причале моряков приветствовал заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению вице-адмирал Дмитрий Украинец, а также родные и близкие членов экипажа.

Замкомандующего флотом поздравил моряков с возвращением домой и поблагодарил за успешное выполнение всех поставленных задач дальнего похода. Он вручил экипажу грамоты и традиционного жареного поросенка. По словам Дмитрия Украинца, мастерство и профессионализм моряков по итогам данного дальнего похода отмечают все должностные лица ВМФ.

На ходу и во время якорных стоянок в течение дальнего похода экипаж танкера 34 раза пополнил запасы боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России. Судно передало более 8,6 тысячи тонн горюче-смазочных материалов, более 520 тонн пресной воды и свыше 50 тонн продовольствия.

Безопасность «Академика Пашина» обеспечивала группа бойцов отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВМФ России #Минобороны России #Северный флот #Мурманск #Куба #фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» #дальний поход #танкер «Академик Пашин»
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