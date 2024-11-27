Запорожская область осталась без электричества из-за повреждения ЛЭП

Жители Запорожской области остались без электроснабжения в результате повреждения высоковольтных линий.
Об инциденте в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Работы завершатся в самое ближайшее время, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме», - пообещал он.
Балицкий особо отметил, что социально значимые объекты отключение электричества не затронуло, они подключены к резервным источникам питания.
Жителей области попросили сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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