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Запорожская область осталась без электричества из-за повреждения ЛЭП

В ближайшее время ремонтные работы будут завершены, а электроснабжение восстановлено в полном объеме, пообещали власти Запорожской области.
Ян Брацкий 2024-11-27 08:14:02
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Жители Запорожской области остались без электроснабжения в результате повреждения высоковольтных линий.

Об инциденте в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Работы завершатся в самое ближайшее время, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме», - пообещал он.

Балицкий особо отметил, что социально значимые объекты отключение электричества не затронуло, они подключены к резервным источникам питания.

Жителей области попросили сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

#ЛЭП #Электричество #запорожская область #балицкий
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