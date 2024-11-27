В России провели первую операцию ребенку с вживлением в мозг гена

Ребенку с редким генетическим заболеванием российские хирурги вживили в головной мозг здоровый ген и теперь у него появился шанс на полноценную жизнь. Такая операция прошла впервые в РФ.

В родном Архангельске Фадею Филиппову ставили ошибочный диагноз ДЦП несколько лет. Задержка развития, по словам мамы мальчика, была заметна с рождения. Симптомы были характерны для паралича, но московские специалисты смогли добраться до истины, сделав тест ДНК.

Выяснилось, что у юного пациента одно из самых неизученных заболеваний, которое за последние 30 лет выявилось лишь у 180 детей. Дело в том, что в цепочке ДНК происходит «поломка», одно из «звеньев» выпадает – а вместе с ним и ген, который способствует выработке дофамина и серотонина, отвечающие не только за чувства, но и за движения.

Медикаментозно вылечиться невозможно, нужно делать операцию. В голову ребенка специальным прибором, напоминающим иглу, ввели препарат, который содержит здоровый ген. К поврежденной ячейке ДНК его доставляет вирус, потом он самостоятельно исчезает, а цепь вновь «срастается».

Сложность таких хирургических вмешательств заключается в том, что права на ошибку нет. Цена препарата 2,5 миллиона евро. Отмечается, что это одно из самых дорогих лекарств в мире, доза которого рассчитывается с точностью до миллилитра.

Уже после первого уникального опыта, наши врачи смогли повторить его с семилетней Варварой Верле спустя две недели. Теперь девочка тоже получила возможность на выздоровление.