МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России провели первую операцию ребенку с вживлением в мозг гена

Это заболевание является одним из самых неизученных, за последние 30 лет оно выявилось лишь у 180 детей.
Екатерина Булучевская 2024-11-27 06:27:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ребенку с редким генетическим заболеванием российские хирурги вживили в головной мозг здоровый ген и теперь у него появился шанс на полноценную жизнь. Такая операция прошла впервые в РФ.

В родном Архангельске Фадею Филиппову ставили ошибочный диагноз ДЦП несколько лет. Задержка развития, по словам мамы мальчика, была заметна с рождения. Симптомы были характерны для паралича, но московские специалисты смогли добраться до истины, сделав тест ДНК.

Выяснилось, что у юного пациента одно из самых неизученных заболеваний, которое за последние 30 лет выявилось лишь у 180 детей. Дело в том, что в цепочке ДНК происходит «поломка», одно из «звеньев» выпадает – а вместе с ним и ген, который способствует выработке дофамина и серотонина, отвечающие не только за чувства, но и за движения.

Медикаментозно вылечиться невозможно, нужно делать операцию. В голову ребенка специальным прибором, напоминающим иглу, ввели препарат, который содержит здоровый ген. К поврежденной ячейке ДНК его доставляет вирус, потом он самостоятельно исчезает, а цепь вновь «срастается».

Сложность таких хирургических вмешательств заключается в том, что права на ошибку нет. Цена препарата 2,5 миллиона евро. Отмечается, что это одно из самых дорогих лекарств в мире, доза которого рассчитывается с точностью до миллилитра.

Уже после первого уникального опыта, наши врачи смогли повторить его с семилетней Варварой Верле спустя две недели. Теперь девочка тоже получила возможность на выздоровление.

#Медицина #врачи #ДНК #хирургия #симптомы #гены
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 