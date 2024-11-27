Комиссия Госсовета обсудила вовлечение в спорт ветеранов СВО

Количество спортивных объектов для людей с ограниченными возможностями надо увеличивать, а для ветеранов СВО - проводить спортивные соревнования и вовлекать их в занятия спортом. Об этом говорили накануне в Туле на заседании комиссии Госсовета.

В нем участвовали помощник президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, министр спорта Михаил Дегтярев, представители Паралимпийского комитета. А провел встречу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, который рассказал об успехах своего региона в этой сфере.

«Уже в следующем году появятся первые объекты инфраструктуры на территории региона новые. Это несколько инклюзивных площадок открытого типа. Приступаем к проектированию и строительству бассейна в госпитале ветеранов и также ведем работу с социальными партнерами по строительству ледовой арены для развития следж-хоккея. Также отмечу, что всем участникам СВО и членам их семей будет предоставлена возможность посещения фитнес-центров крупных сетей по льготным ценам», - рассказал глава региона.

Сам Дмитрий Миляев возглавит рабочую группу по подготовке Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта. С таким предложением выступил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

«Дмитрий Вячеславович, мы накануне, когда вырабатывали определенные решения, и одно из решений было - предложить вам возглавить рабочую группу по предстоящего Совета по спорту при президенте РФ. Работа предстоит большая, ответственная, тема очень серьезная. Времени остается немного, и уже сегодня надо включиться в работу по подготовке этого мероприятия под руководством президента Владимира Путина», - сказал Дюмин.

Заседание Совета состоится в апреле в Туле.