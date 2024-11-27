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ФСБ опубликовала протокол допроса латышского карателя 1945 года

В ходе карательных операций в БССР Янис Апсе лично убил восьмерых партизан в 1944 году, следует из его показаний.
Елизавета Кондрикова 2024-11-27 04:01:05
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

ФСБ России впервые опубликовала рассекреченные архивные документы из следственного дела на «латышского карателя» Яниса Апсе, который в 1943-1944 годах участвовал в зверствах в отношении мирного населения оккупированной Белорусской ССР, в том числе в расправах над детьми, женщинами и стариками.

«В ходе следствия Апсе показал, что за время службы в 318-м латышском полицейском батальоне в 1944 году принимал участие в карательных операциях против мирных жителей и советских партизан в Полоцкой области БССР», - говорится в публикации на сайте ЦОС ФСБ России.

Служба также опубликовала рассекреченный протокол допроса Апсе. Сообщается, что лично латышским карателем были застрелены восемь человек. Сам Янис Апсе признавался, что во время его участия в карательных операциях были убиты около тысячи партизан и столько же детей и женщин.

По данным ЦОС ФСБ, речь идет о формированиях, образованных гитлеровцами в Латвии в годы Великой Отечественной войны.

#Великая Отечественная война #ФСБ #ЦОС ФСБ #архивные документы #БССР #латышский каратель
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