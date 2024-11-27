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Суд в Москве арестовал двоих человек по подозрению в госизмене

Подозреваемым в государственной измене может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного срока.
Елизавета Кондрикова 2024-11-27 03:13:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мещанский суд Москвы арестовал двоих человек по обвинению в государственной измене, следует из данных в электронной картотеке суда. Речь идет о гражданах Омельченко Т.Н. и Некрасове М.Б.

Ходатайство о заключении под стражу было удовлетворено накануне, 26 ноября. Решение суда же вступит в силу 30 ноября. Подозреваемым в госизмене может грозить лишение свободы, включая пожизненное заключение в тюрьме, пишет RT.

Напомним, дела по статье о госизмене (статья 275 УК РФ) проходят под грифом «Секретно», а подробности дела не приводятся.

#Москва #арест #Госизмена #судебное решение #мещанский суд Москвы
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