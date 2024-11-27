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В Британии задержали одного из самых разыскиваемых террористов

Последние два десятилетия американец Дэниэл Андреас Сан-Диего находился в бегах, его обвиняют в организации терактов в Калифорнии.
Елизавета Кондрикова 2024-11-27 02:40:57
© Фото: Benedikt von Imhoff, dpa Globallookpress

В Великобритании задержали мужчину по имени Дэниэл Андреас Сан-Диего, который с 2009 года находился в списке самых разыскиваемых террористов, пишет издание The Times. Он обвиняется в терактах, совершенных в 2003 году в Калифорнии и связанных с радикальной группировкой по защите прав животных.

«По словам следователей, в Северном Уэльсе арестован американский беглец, один из самых разыскиваемых ФБР террористов, скрывавшийся от правосудия на протяжении двух десятилетий», - приводит РИА Новости сообщение издания.

Преступник был пойман и задержан в понедельник, 25 ноября, далее он будет экстрадирован обратно в США. Во вторник он предстал перед судом по вопросу экстрадиции. Ранее Соединенные Штаты предлагали вознаграждение в размере $250 тыс. за любую информацию, которая была бы полезной в деле задержания преступника.

В Великобритании подчеркнули, что арест Сан-Диего стал примером скоординированной работы правоохранительных органов нескольких стран, и назвали его задержание важной вехой в борьбе с международным терроризмом.

#сша #Великобритания #ФБР #террорист #Калифорния #взрывы
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