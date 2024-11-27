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Цивилева пообщалась со спортсменами - ветеранами СВО

Замминистра обороны отметила, что фонд «Защитники Отечества» активно сотрудничает с Паралимпийским комитетом.
2024-11-27 23:55:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Для бойцов, получивших тяжелые ранения, спорт - лучший способ не только реабилитации, но и социализации. Об этом Анна Цивилева заявила на Всеармейском форуме «Преодоление».

Замминистра обороны отметила, что фонд «Защитники Отечества» активно сотрудничает с Паралимпийским комитетом. Благодаря этому ветераны спецоперации участвуют в различных соревнованиях, постепенно возвращаясь к нормальной жизни.

«Наверное, удивительно, но когда мы встречались с некоторыми из вас, многие говорили, что до ранения, до вот этого тяжелого момента получения травмы и психологической, и физической вы не жили так активно. И именно через спорт сейчас открываются новые возможности. Да, это звучит, казалось бы, очень необычно. Но это так. У нас наши спортсмены, которые участвуют в Кубке "Защитники Отечества", регулярно сейчас ездят, общаются, соревнуются. У них целое сообщество, такое спортивное братство», - рассказала Анна Цивилева.

Замминистра обороны поблагодарила всех участников форума. Она подчеркнула, что их пример вдохновляет всех - и участников СВО, и невоенных людей, которые получили инвалидность.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Спорт #Минобороны России #Инвалидность #реабилитация #паралимпийцы #СВО #Анна Цивилева #Всеармейский форум «Преодоление» #Кубок «Защитники Отечества»
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