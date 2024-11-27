В Израиле умер палач «архитектора Холокоста» Адольфа Эйхмана

В Израиле скончался Шалом Нагар, палач видного нациста Адольфа Эйхмана, сообщает Седьмой канал. Ему было 83 года. Эйхмана называют «архитектором Холокоста». Он был главным деятелем, который управлял и обеспечивал логистику и транспортировку депортированных евреев в лагеря смерти.

В 1960 году нацистский преступник был схвачен Моссадом в Аргентине. Там он проживал под именем Рикардо Клемент. Суд начался в 1961 году в Иерусалиме. Эйхману предъявили 15 обвинений, к том числе преступления против человечности, против еврейского народа и военные преступления.

Казнь состоялась в 1962 году и ее транслировали по телевидению. Нагар служил тюремным надзирателем и был выбран тем, кто повесит Эйхмана. Прах нациста развеяли над морем. Личность палача долгое время хранили в секрете.

Оберштурмбанфюрер Адольф Эйхман служил в Главном управлении имперской безопасности. После визита в Освенцим в 1941 году он санкционировал отправку евреев в лагеря смерти. В 1944 году Эйхман докладывал Гиммлеру, что усилиями его ведомства уничтожены четыре миллиона человек и еще около двух миллионов - другими службами.