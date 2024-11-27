Краснов поручил провести масштабные проверки ЖКХ Челябинской области

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил провести масштабные проверки сферы ЖКХ в Челябинской области. Глава надзорного ведомства указал на огромные проблемы в этой сфере.

«Проблемы ЖКХ здесь просто безмерны и никто ничего не делает. Я поручаю прокурору области провести масштабные проверки в сфере ЖКХ, посмотреть на все уполномоченные органы, УК: куда тратят деньги и на что», - цитирует Краснова РИА Новости.

Генпрокурор также потребовал дать правовую оценку в случае выявления мошенничества.

По оценке Краснова, коммунальные сети Челябинска полностью пришли в негодность.

Также главу Генеральной прокуратуры РФ заинтересовала работа областного правительства по реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья.