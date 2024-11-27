«Смолинского маньяка» отправили на принудительное лечение

Челябинский суд направил на принудительное лечение «смолинского маньяка» Владимира Ческидова, который на протяжении 14 лет держал в плену девушку.



Экспертиза показала, что Ческидов психически болен, из-за чего не мог осознать опасность собственных действий и остановиться.

Девушке, которую он удерживал 14 лет, удалось сбежать из плена летом 2023 года, когда Ческидов попал в больницу из-за обострения психического заболевания. Оказалась она у маньяка в 2009 году, на тот момент ей было 19 лет. Под предлогом просто выпить Ческидов заманил жертву к себе домой, после чего на протяжении многих лет не выпускал на волю.

Кроме того, челябинского маньяка обвиняют в убийстве женщины, которую он два года держал в заточении и насиловал. Тело жертвы после убийства он расчленил и спрятал во дворе дома.

В июне этого года жертва Ческидова дала показания против «смолинского маньяка» и рассказала о зверствах, которые он вытворял. Позже суд отправил его в СИЗО, откуда позже он был помещен в стационар.