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«Смолинского маньяка» отправили на принудительное лечение

Медэкспертиза подтвердила психическое заболевание Ческидова.
Виктория Бокий 2024-11-27 10:28:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Челябинский суд направил на принудительное лечение «смолинского маньяка» Владимира Ческидова, который на протяжении 14 лет держал в плену девушку.

Экспертиза показала, что Ческидов психически болен, из-за чего не мог осознать опасность собственных действий и остановиться.

Девушке, которую он удерживал 14 лет, удалось сбежать из плена летом 2023 года, когда Ческидов попал в больницу из-за обострения психического заболевания. Оказалась она у маньяка в 2009 году, на тот момент ей было 19 лет. Под предлогом просто выпить Ческидов заманил жертву к себе домой, после чего на протяжении многих лет не выпускал на волю.

Кроме того, челябинского маньяка обвиняют в убийстве женщины, которую он два года держал в заточении и насиловал. Тело жертвы после убийства он расчленил и спрятал во дворе дома.

В июне этого года жертва Ческидова дала показания против «смолинского маньяка» и рассказала о зверствах, которые он вытворял. Позже суд отправил его в СИЗО, откуда позже он был помещен в стационар.

#суд #челябинск #наш эксклюзив #Экспертиза #маньяк #Владимир Ческидов
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